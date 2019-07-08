РИАМО - 8 июл. К храму Живоначальной Троицы в районе Останкино продолжают прибывать горожане, жители столицы встретили ковчег с мощами Луки Крымского 5 июля, святыня пробудет в храме вплоть до 15 июля, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«У кого есть возможность, они едут в Крым, к мощам святителя Луки. <…> Некоторые не имеют такой возможности в силу материальных и других причин. И вот когда такие святыни подобно этой приезжают к нам, мне кажется это очень важно для тех людей, которые не могут куда-то дальше поехать Москвы или Московской области», – сказала одна из прихожанок храма.

Женщина отметила, что святитель Лука был хирургом и внес большой вклад не только в российскую медицину, но и в мировую. Неподалеку от храма дежурит полиция, чтобы не допустить нарушения порядка.

Мощи Луки Крымского пробудут в храме Живоначальной Троицы в Останкине до 15 июля. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7:00 до 21:00.

До этого мощи святого Луки привозили в столицу в мае 2018 года. Поклониться мощам тогда пришли свыше 150 тысяч верующих.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.