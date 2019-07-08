РИАМО – 8 июл. В Москве в детском центре имени Петра Великого для школьников седьмых — 10-х классов до 2 августа будут проходить бесплатные занятия по гейм-дизайну и программированию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Научиться моделировать трехмерные объекты и самостоятельно создавать игровую 3D-графику, а также приобрести полезные технические и инженерные навыки этим летом можно будет в детском центре имени Петра Великого по адресу: Ленинградское шоссе, 56а», - говорится в сообщении.

Бесплатные занятия по гейм-дизайну и программированию будут проходить до 2 августа в рамках образовательной смены «Киберлето». Принять участие в ней приглашают школьников седьмых — 10-х классов. Записаться на смену «Киберлето» можно на портале mos.ru.

«Ребята получат знания и навыки, которые помогут им определиться с будущей профессией и поступить в высшие учебные заведения. Программа обучения рассчитана на семь дней, занятия будут идти с 9 до 13 часов. За это время школьников научат разрабатывать 3D-персонажей и виртуальные миры, объяснят им принцип написания компьютерных программ, а также покажут им, как развить пространственное мышление, фантазию и раскрыть свой творческий потенциал», — заявил сотрудник пресс-службы Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

Образовательная программа подготовлена опытными преподавателями, методистами и разработчиками игр. Уроки включают зарядку, которую будет проводить один из чемпионов по компьютерной игре Just Dance Данила Попов. Ее принцип заключается в том, чтобы безошибочно воспроизвести движения танцора на экране и заработать очки.

В конце дня для ребят будут проводить развлекательные тематические квесты, кибертурниры по компьютерным играм и многое другое. Для тех, кто решит продолжить обучение, планируется открыть кибершколу. Занятия организуют на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта и оздоровительного лагеря «Патриот». В новой школе представители ИТ-индустрии будут знакомить юных москвичей с профессиями будущего и делиться опытом.