РИАМО – 8 июл. На предстоящей неделе в Московский регион придет арктический воздух, температура понизится до плюс 15-20 градусов днем, сообщил РИАМО в понедельник представитель центра погоды «Фобос».

«Мы будем находится под влиянием северо-атлантического циклона. Причем если в первой половине недели мы будем в его теплой части, по ночам до 8-13 градусов, днем плюс 18-23 градусов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что температура нагрянет снижаться во второй половине недели.

«Начиная со среды температура начнет снижаться, во второй половине недели придут холодный воздух арктического происхождения. К выходным днем – 15-20 градусов тепла. Погода ожидается неустойчивая. Каждый день будут идти дожди», – резюмировал синоптик.