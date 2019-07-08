РИАМО – 8 июл. В Год театра в России Москва стала главным городом по культурным событиям, в конце лета в столице стартует новый театральный сезон, в рамках которого горожане смогут посетить премьерные постановки, фестивали и различные мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В России 2019-й был объявлен Годом театра, Москва стала главным городом, где проходят самые яркие культурные события. Горожан и гостей столицы ожидают премьерные постановки, фестивали, творческие встречи, образовательные программы и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы департамента культуры города отметил, что в Москве наибольшее количество театров в стране, и ряд ключевых событий Года театра проходят именно в столице. Помимо основного репертуара, публике представлена и специальная программа, состоящая почти из 100 ключевых мероприятий. Среди них 12 фестивалей, а также 54 образовательные и развивающие программы.

«В Год театра запланирован выпуск 360 премьер и творческих проектов. Также будет организовано не менее 40 гастрольных выездов наших творческих коллективов в регионы России и за рубеж. Мы приглашаем горожан и гостей столицы следить за афишей городских мероприятий и посетить московские театры в новом сезоне, который начнется в конце этого лета и продлится до весны 2020 года», — добавил он.

Так, с октября по декабрь 2019 года пройдет фестиваль памяти Олега Табакова под названием «Атом солнца». В его рамках проведут мастер-классы и покажут свои спектакли ученики мастера. Цикл самостоятельных работ молодых театральных режиссеров представит театр Et Cetera под руководством Александра Калягина. А Московский драматический театр организует фестиваль камерных спектаклей «Диалоги». Продолжатся юбилейные мероприятия в честь 95-летия Московского академического театра сатиры (программа «Нам 5 до 100»).

Кроме того, в новом театральном сезоне пройдут специальные детские мероприятия. Среди них — Международный фестиваль театров теней ShadowFest Московского детского театра теней, конкурс пьес, написанных детьми, в театре Et Cetera, а также Фестиваль независимых детских театров в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

В начале следующего театрального сезона самые ожидаемые премьеры подготовили: Театр на Таганке (спектакль «Горка»); Театр Романа Виктюка (спектакль «Мария Стюарт»); Театр «Практика» (камерная опера «Мороз, Красный нос»); Театр имени А.С. Пушкина (спектакль «Инспектор пришел»); «Электротеатр Станиславский» (спектакль «Пиноккио»); театр «Новый балет» (хореографическая постановка «Повести Белкина»); Театр на Покровке (спектакль «Весь Пушкин. Маленькие трагедии»); «Ведогонь-театр» (спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир»); театр «Модернъ» (спектакль «Война и мир»); «Театриум на Серпуховке» (этномузыкальный спектакль «Петко и дракон»); театр «Новая опера» (опера-сказка «Продавец игрушек») и театр «Экспромт» (музыкальный спектакль «Слуга двух господ»).

Ежегодно в Москве растет посещаемость театров, а также количество концертов и спектаклей, которые представляют на их сценах. К примеру, в 2013 году на столичных подмостках прошли 24,3 тысячи мероприятий, а зрителями стали 5,7 миллиона человек. В прошлом году было дано уже 27 тысяч спектаклей и концертов, которые увидели 7 миллионов человек.

Так, в столичных театрах в первые три месяца этого года провели более 8,8 тысячи мероприятий, которые посетили 3 миллиона зрителей. Состоялись 66 премьер. Среди самых ярких постановок — «Иоланта» музыкального театра «Геликон-опера», «Ромео VS Джульетта. XX лет спустя» Московского театра оперетты, «Матросская тишина» и «Моя прекрасная леди» Театра Олега Табакова, «Нэнси» «Современника», Nirvana театра «Модернъ».

Одними из самых посещаемых мероприятий стали Московский Рождественский музыкальный фестиваль, III Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева, церемония вручения премии «Золотая маска», X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, XIX Международный джазовый фестиваль «Триумф джаза».

Москва — город с насыщенной культурной жизнью. Ежедневно в столице проходит более 200 крупных развлекательных мероприятий. Каждый ее житель посещает театр, музей или концертный зал пять раз в год. В систему департамента культуры города Москвы входят 82 театра, еще 13 находятся в подчинении министерства культуры Российской Федерации. Также в городе работают порядка 240 частных или коммерческих театральных коллективов.

Организаторы Года театра в России — министерство культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей и правительство России. В Москве работает Организационный комитет по проведению Года театра под председательством заместителя Мэра Москвы Натальи Сергуниной. Его сопредседатель — знаменитый актер и режиссер руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.