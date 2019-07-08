РИАМО – 8 июл. В московском театре «Геликон-опера» поздравили победителей столичного конкурса «Семья года», который проходил в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья» и «Молодая семья», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В театре «Геликон-опера» 6 июля поздравили победителей московского конкурса «Семья года». Для них состоялся концерт «Вечная любовь», в котором приняли участие артисты театра, а также финалисты творческого конкурса «Марафон талантов», - говорится в сообщении.

Конкурс «Семья года» проходил в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья» и «Молодая семья».

«В номинации «Семья — хранитель традиций» победили Эльмира Тофик Кызы и Дмитрий Петров, воспитывающие четверых детей. Наталья и Николай Ширяевы и их пятеро детей завоевали награду в номинации «Молодая семья». Лучшими в номинации «Многодетная семья» стали Феодосий и Мария Мамыревы, которые растят девятерых детей. «Золотой семьей России» признали Валерия и Валентину Зайцевых, проживших в браке 55 лет», - отмечается в материале.

Кроме того, семейные пары, прожившие в браке 50 и 60 лет, получили медали «За любовь и верность». Также наградили супругов, которые состоят в браке более 25 лет. На медали изображены лики святых Петра и Февронии. В России их почитают как хранителей семьи и брака.

Победители представят столицу на всероссийском конкурсе «Семья года». Его организаторы — министерство труда и социальной защиты России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня в столице более 149 тысяч многодетных семей. Таким семьям город оказывает социальную поддержку и адресную помощь. Например, каждой семье с тремя и более детьми компенсируют расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также за пользование телефоном. Кроме того, выплачиваются ежемесячные и единовременные пособия. Так, по 10 тысяч рублей каждый год на школьную форму могут получать школьники и учащиеся колледжей.

Также в городе запустили проект «Наше сокровище». Новорожденным дарят набор из 44 вещей, необходимых в первые месяцы жизни малыша.