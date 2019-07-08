РИАМО – 8 июл. В Москве в рамках комплексного благоустройства и озеленения поймы реки Яузы появится новая городская зона отдыха площадью около 5 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новая парковая площадка для отдыха появится в пойме реки Яузы на северо-востоке Москвы. Ее обустроят по желанию местных жителей на месте снесенного недостроя. Несколько лет назад частный инвестор планировал возвести горнолыжный комплекс поблизости от спортивного комплекса «Медведково». Однако строительство прекратили, и площадку забросили», - говорится в сообщении.

В ходе комплексного благоустройства территории демонтировали все бетонные конструкции и арматуру, за исключением дугообразной бетонной плиты, которая станет частью площадки для отдыха. Сейчас рабочие копают траншеи для прокладки системы освещения и видеонаблюдения. Затем специалисты приступят к формированию тропинок и созданию инфраструктуры.

«Первоначально на месте недостроенного горнолыжного комплекса планировалось разместить спортивный кластер, но по просьбам жителей обустроим зону отдыха площадью около 5 тысяч квадратных метров. Ее центральными элементами станут ротонда и большой цветник. Оставшуюся на месте бывшей стройки дугообразную бетонную плиту превратят в прогулочную галерею протяженностью более 100 метров. Она станет частью пешеходного маршрута по экотропе. По всей протяженности галереи обустроят теневой навес в виде перголы», — заявил сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

В зоне отдыха появится детская площадка, созданная по специальному проекту. Качели, карусели и игровые комплексы разместят на площади около 400 квадратных метров. Вокруг разобьют множество цветников и высадят деревья.

Сотрудник департамента капитального ремонта отметил, что прогулочная галерея станет одним из мест притяжения района, так как это не типичный архитектурный элемент для парков.

На территории парка в пойме реки Яузы уже ведется прокладка инженерных коммуникаций, создаются дорожно-тропиночная сеть и экотропы. Специалисты реконструируют амфитеатр и сцену «Певческого поля», обустраивают детские площадки. Также планируется дополнительно высадить деревья и кустарники. Завершатся работы в этом году.