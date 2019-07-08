РИАМО - 8 июл. Облачная погода, кратковременный дождь ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 19-21 градус, по области 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

«Характер погоды в Московском регионе изменится мало: температура по-прежнему не дотягивает до климатической нормы, низким останется и фон давления. Погодные условия, не являясь причиной болезни, зачастую провоцируют обострения и ухудшение самочувствия у людей, ослабленных болезнью, снижая адаптационные резервы организма. Наиболее уязвимы страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и психо-эмоциональными нарушениями», - предупреждают синоптики.