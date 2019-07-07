РИАМО - 7 июл. В аэропорту «Жуковский» задержали известного российского музыканта Сергея Троицкого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на стойке регистрации, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения. К тому же у него был билет на август. Когда ему предложили купить билет на сегодняшний день, начал вести себя неадекватно и угрожать. На посадку самолета допущен не был», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропорт оперативно был вызван наряд полиции. Денежные средства за приобретенный билет музыканту были возвращены в полном объеме, за исключением сервисного сбора.

Он добавил, что дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов.