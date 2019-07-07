РИАМО - 7 июл. В московском Музее Победы прошла всероссийская акция «Ромашка Победы», в ее рамках молодежный театр «Крылья» из Одинцова показал спектакль «С любимыми не расставайтесь», говорится в сообщении пресс-службы музея.

В уникальном диорамном комплексе актер театра «Современник» Евгений Павлов, а также Андрей Ведякин, Евгений Петров, Ольга Лапина из Московского театра поэтов прочитали проникновенные и трогательные фронтовые письма. Письма своего брата-фронтовика и стихотворения поэта Давида Самойлова прочитал народный артист РФ Авангард Леонтьев.

«Почетными гостями музея стали ветераны из Московской области. Среди них - жители блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла. Нина Николаевна Базанова, пережившая блокаду, прочла для собравшихся свое стихотворение, рассказывающее о том страшном времени», - говорится в сообщении.

© пресс-служба Музея Победы

Юные посетители музея и их родители внимательно слушали рассказы ветеранов. Например, участник Парада Победы Константин Сергеевич Федотов поделился своими воспоминаниями о первых днях после войны. Он с удовольствием отвечал на вопросы детей и фотографировался с ними.

«Кроме того, в этот день народный молодежный театр «Крылья» из Одинцова в качестве подарка гостям музея подготовил спектакль «С любимыми не расставайтесь». В основу премьерной постановки легла пьеса драматурга Ники Квижинадзе «Ромашка и Ландыш», - уточняется в материале.

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