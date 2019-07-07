РИАМО - 7 июл. Первое и третье место рейтинга по объему рынка новых автобусов в России в январе-мае заняли Москва и Подмосковье, соответственно, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по май 2019 года объем рынка новых автобусов в стране составил 5,1 тысячи единиц, что на 3,1% меньше, чем год назад. При этом около половины (47%) от этого числа разошлось по 10 субъектам РФ.

«Лидирующую позицию тут занимает Москва, на дороги которой выехали 746 новых автобусов (плюс 3,2%). На вторую строчку вырвался Краснодарский край, реализация новых автобусов в котором выросла в 3,2 раза до 337 единиц. Третье место в региональном рейтинге занимает Подмосковье (266 штук; минус 60,5%)», - говорится в сообщении

Далее следуют Кемеровская область (176 штук; минус 1,7%) и Пермский край, где рынок новых автобусов увеличился в 2,2 раза (до 168 штук). За ними с одинаковым показателем в 148 экземпляров следуют Санкт-Петербург и Томская область. Но если в Северной столице рынок просел на 35%, то в сибирском регионе он вырос в 2,5 раза.

Кроме них, в топ-10 регионов России по объему рынка новых автобусов за январь-май попал еще Башкортостан (147 штук; плюс 104,2%), а также Нижегородская (143 штуки; минус 11,7%) и Ростовская (135 штук; минус 49,6%) области.