РИАМО - 7 июл. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки Москвы задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в хищении строительного материала, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ОМВД поступило заявление о краже от представителя строительной компании. Мужчина сообщил, что с территории строительного объекта на улице Лобачевского пропала арматура. Материальный ущерб составил около 675 тысяч рублей.

«В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник, работавший кладовщиком, в ночную смену тайно вывозил строительный материал с территории объекта, сдавал похищенное в металлоприем, а вырученными средствами распоряжался по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.