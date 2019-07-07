РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах прошли соревнования на Кубок Московской области по киле, победитель стала сборная Щелкова, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Обладателем кубка Московской области по киле в 2019 году становится ватага «Сборная Щелково». Второе место у «Раменских борцов», - говорится в сообщении.

Третье место заняла команда «Крылья» из Щелкова, а четвертое - «Сатурн» из Раменского.

Кила – это командная контактная игра с мячом. Игрокам необходимо пронести мяч через поле в зачетную зону «город». В игре можно использовать силовые приемы, а также играть руками и ногами, пасовать в любую сторону.