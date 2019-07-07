РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В поселке Красково городского округа Люберцы наградили многодетные семьи в преддверии Дня семьи, любви и верности, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Седьмого июля, накануне Дня любви, семьи и верности, на территории храма Преображения Господня состоялось праздничное мероприятие «Друг друга храните во все времена» памяти Святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи. На празднике наградили многодетные семьи поселка Знаменских, Федосовых и Тусковых, а также состоящих в браке уже более 50 лет Косариковых», - говорится в сообщении.

Награжденные семьи посадили возле храма ромашки - цветы, являющиеся символом Дня семьи, любви и верности. Также прошел концерт.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу.