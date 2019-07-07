РИАМО - 7 июл. В столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» вечером в воскресенье отменили и задержали 22 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» три рейса задержаны. В «Домодедове» задержали 11 рейсов, еще восемь отменили.

В «Шереметьеве» и подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.