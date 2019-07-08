РИАМО - 8 июл. Финальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет с 8 по 14 июля на территории парка «Патриот» и на полигоне Таманской дивизии в поселке Алабино.

Соревнования проводятся в три этапа: муниципальный, региональный и финал. В первом этапе приняли участие около 138 тысяч юнармейцев, на региональном этапе – порядка 18 тысяч ребят. На заключительном этапе будут присутствовать около 800 человек.

Финальный этап стартует в понедельник и уже 9 числа начальник главного военно-политического управления ВС РФ Алексей Цыганков откроет игру торжественным мероприятием, в рамках которого флаг победителей привезут на бронетранспортере.

Военно-спортивная игра «Победа» – это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.