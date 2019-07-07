РИАМО - 7 июл. Депутат Госдумы, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов посетил фестиваль «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских и поделился своим мнением о джазе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль «Джазовые сезоны», организованный при поддержке правительства региона, проходит в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в пятый раз. Художественным руководителем фестиваля выступил Игорь Бутман.

«На самом деле любители джаза - это особые люди. Это всегда хорошее настроение, веселье, это какая-то перспектива. Это умение и желание радоваться жизни, - все то, что несет нам наш друг и брат Игорь Бутман. Замечательное место, великие традиции, погода - все, что надо для хорошего настроения, праздника», - сказал Фетисов в ходе фестиваля.

Он назвал Бутмана не только великим музыкантом, но и другом, братом, который олицетворяет собой человека, который сам себя сделал.

«Мы помним, как он пробивался в Америке, уважение к нему там фантастическое, с кем бы я ни разговаривал. Приехал пацан и своим талантом, харизмой завоевал место, где это все родилось, - великое достижение. Вернулся в Россию, и сегодня джаз у нас занимает достойное место в нашей культуре», - заключил Фетисов.

В воскресенье на фестивале выступают знаменитый американский трубач, номинант премии Grammy Кристиан Скотт, группа Under Influence, квинтет Игоря Бутмана, трио Андрея Кондакова, Guru Groove Foundation.

Программа фестиваля продлится до 21:30.

Ранее «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских стали одними из лидеров рейтинга самых лучших событий июльских выходных в России.