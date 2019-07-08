РИАМО - 8 июл. На Филевской линии метро Москвы вновь открыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», их закрывали на выходные для реконструкции наземного участка ветки, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Временные ограничения были необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры могли доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. Сейчас метрополитен возобновил работу в обычном режиме.

Для пассажиров были закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии, в том числе для завершения ремонта в пассажирской зоне. Сейчас шесть станций наземного участка Филевской линии из семи уже полностью открыты для пассажиров.

В рамках выполнения работ по реконструкции Филевской линии будут проведены еще шесть технологических окон – 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября. Закрытия будут проводиться раз в две недели по выходным дням, когда пассажиропоток на линии в 1,5 раза меньше, чем в будни.

В ходе технологического окна строители подготавливают к открытию западный вестибюль станции «Филевский парк», после чего вестибюли и платформы всех станций одной из старейших в метрополитене линий будут доступны для пассажиров в полном объеме.

Ремонт также продолжается на путевой инфраструктуре и в технических помещениях станций. Пока строители завершают реконструкцию зданий и электромонтажные работы, работники метрополитена заменят более 400 шпал, установят новые кронштейны контактного рельса, выполнят выправку пути в плане и профиле на 2,4 километра пути, а также приведут в порядок зеленые насаждения и откосы.