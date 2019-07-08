РИАМО - 8 июл. В доме правительства Московской области в понедельник пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности, в ходе него наградят 10 супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«С каждым годом праздник набирает популярность. Все больше пар желают приурочить регистрацию брака к празднованию памяти святых. За последние 5 лет в Московской области в эти дни зарегистрировано более 7 тысяч браков. В 2019 году уже подано 1030 заявлений на регистрацию брака», — говорится в сообщении.

Ведущая праздника — советский и российский диктор и телеведущая, диктор центрального телевидения Гостелерадио СССР, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Участие в мероприятии также примет советский и российский композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

На празднике вручат медали «За любовь и верность» 10 супружеским парам из Подмосковья, прожившим в браке более 25 лет, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев.

«Праздник семьи, любви и верности имеет особое значение для каждого из нас, ведь на семейном счастье строится личное душевное благополучие», — отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу.