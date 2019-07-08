РИАМО - 8 июл. С 8 по 10 июля на станции «Яхрома» Савеловского направления Московской железной дороги проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок, в расписании электричек произошли изменения, сообщается на сайте МЖД.

«При разработке технологических окон железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными. На время работ движение поездов будет организовано по соседнему пути», - говорится в сообщении.

С 8 по 10 июля у нескольких электричек изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Некоторые пригородные поезда выполнят укороченные рейсы на участках: Яхрома – Дубна, Яхрома – Дмитров и Икша – Дмитров.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - заключается в материале.