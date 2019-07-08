РИАМО - 8 июл. «Молодая гвардия» проводит Всероссийскую эстафету флага в честь 350-летия триколора, акция пройдет во всех местных отделениях организации, которых на сегодня насчитывается более 1,5 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

В рамках эстафеты на уровне муниципальных образований будут проходить различные патриотические мероприятия: творческие вечера, флешмобы, конкурсы, тесты по истории России.

«В завершение каждого из таких мероприятий в региональный центр будут передаваться триколор и полотно, состоящее из флага муниципалитета и флагов функционирующих на его территории объединений и организаций. За 100 дней проведения эстафеты молодогвардейцы соберут единое полотнище», – говорится в материале.

В Московской области эстафета пройдет с 8 по 30 июля. Завершится она 22 августа в День Государственного флага РФ в Москве, где пройдет акция молодогвардейцев с демонстрацией флага масштабных размеров. По предварительным подсчетам, площадь итогового полотна превысит 3 тысячи квадратных метров.

«Мы понимаем, что самая главная задача гражданина – гордость за свою страну. Флаг – это очень важный символ. Каждый из нас должен дорожить им и знать его историю. А основная цель, чтобы к 350-летнему юбилею флага, все граждане нашей страны знали, что именно Подмосковье — родина российского флага», – отметил лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.