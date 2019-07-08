РИАМО – 8 июл. Полеты российских и грузинских авиационных компаний между двумя государствами приостановлены.

Соответствующий указ на фоне массовых антироссийских акций в Тбилиси ранее подписал президент России Владимир Путин.

Полеты приостановили «Аэрофлот», «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа».

Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД.

Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию.