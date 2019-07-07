РИАМО - 7 июл. В 2019 году столица планирует получить и запустить в метро еще 176 вагонов новой модификации поезда «Москва», в которых улучшили интерьер и систему мультимедийного информирования, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«До конца этого года Мосметро получит еще 176 вагонов новой модификации поезда «Москва». Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами. Посмотрите, как собирают поезд на заводе», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Также мэр опубликовал видео, в котором показано, как новые поезда собирают на заводе «Метровагонмаш».

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, первые поезда «Москва» запустили в 2017 году. В них можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, составы «Москва» более вместительны, имеют надежную систему шумоизоляции и оснащены современными кондиционерами.

В текущем году в метро появились поезда «Москва» новой модификации («Москва-2019»). В них используется система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости поезда вплоть до его полной остановки возле платформы станции.

В обновленном транспорте над дверями разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них пассажирам будет проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. Помимо этого, в новых составах изменились покрытие пола и облицовка салона.