РИАМО - 7 июл. Легендарный советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 установят перед воротами Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском, памятник появится там в преддверии авиасалона МАКС-2019, сообщает РИА Новости.

«Этот проект есть, он по инициативе города Жуковский устанавливается. Действительно планируется Ту-144 разместить, он будет рядом с институтом находиться», - сказал гендиректор Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Пушкарский.

Он уточнил, что рядом с институтом разместят самолет, который ранее демонстрировался на статичной стоянке авиасалона МАКС-2019.

Памятник будут устанавливать на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе. Планируется, что к месту установки самолет привезут на будущей неделе.

Авиасалон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.