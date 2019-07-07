РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В воскресенье добровольцы движения «Милосердие - Подольск» отправили машину гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» благодарит всех, кто жертвует продукты, бытовую химию, детское питание, одежду и другие вещи в нашу «Лавку добра». Также мы благодарим Андрея Зайцева и его команду за сотрудничество в делах милосердия. Сегодня от волонтерского движения подольского благочиния была отправлена целая машина гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области», - говорится в сообщении.

Добровольцы высказали надежду, что данная помощь поддержит пострадавших от наводнения людей.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, где проживает свыше 9 тысяч человек.