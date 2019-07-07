РИАМО - 7 июл. Делегация Московской области примет участие в выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, с представителями правительства Турецкой Республики планируется обсудить вопросы развития торговли и туризма, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делегация региона под руководством заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова примет участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром-2019», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

«На экспозиции будет представлен стенд корпорации развития Московской области, а также запланировано несколько двусторонних встреч зампреда Подмосковья Вадима Хромова, представителей министерства инвестиций и инноваций Московской области с иностранными делегациями и компаниями», - говорится в материале.

По словам Хромова, наибольшее внимание будет уделено общению с представителями правительства Турецкой Республики, которая является официальным партнером «Иннопрома-2019».

«Мы будем обсуждать развитие двусторонней торговли и туризма с заместителем министра торговли Турции, госпожой Гонжей Йылмаз Батур. Одним из ключевых вопросов станет привлечение турецких инвестиций в Московскую область и проведение презентации инвестиционного потенциала региона в Турции в октябре 2019 года», - отметил Хромов.

Он добавил, что также запланирована встреча с министром промышленности и технологий Турецкой Республики, господином Мустафой Варанком.

Первые переговоры запланированы уже на воскресенье. Также делегация Московской области примет участие в официальном открытии выставки «Иннопром-2019», которое пройдет в киноконцертном зале «Космос».

Восьмого июля Хромов будет участвовать в пленарной сессии «Инвестиции в промышленное производство: курс на региональные проекты».

После обеда делегация обсудит развитие сотрудничества с вице-президентом Федеральной палаты экономики Австрии Рихардом Шенцем, президентом союза металлотехнической промышленности Кристианом Книллом, а позже запланирована встреча с ассоциацией экспортеров-машиностроителей Турции (MAIB).