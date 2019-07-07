РИАМО - 7 июл. Около станции «Никольское» Горьковского направления Московской железной дороги электричка насмерть сбила молодого человека, следовавшего вдоль путей, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«На станции «Никольское» <…> смертельно травмирован 22-летний молодой человек. Следовал вдоль путей и не слышал <…> сигналы машиниста», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.