РИАМО - 7 июл. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом на Северянинском мосту в Москве, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«Сегодня около 17:00 на Северянинском мосту произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса №76. По предварительным данным, водитель машины при перестроении не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате произошедшей аварии в салоне троллейбуса никто не пострадал.

По его словам, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.