РИАМО - 7 июл. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что состояние девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым, позитивных прогнозов у врачей пока нет, сообщает ТАСС.

Четвертого июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия была доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Ее доставили в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В нанесении телесных повреждений следствие подозревает 35-летнюю родную тетю ребенка.

«У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей, в больнице», - сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что ситуация сейчас сложная, «и, скорее всего, придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет».

«Но нужно бороться дальше», - добавила детский омбудсмен.

Столичным врачам уже удалось спасти левую руку девочки. Но операцию по восстановлению правой руки пока отложили.