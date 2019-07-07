РИАМО - 7 июл. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что состояние девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым, позитивных прогнозов у врачей пока нет, сообщает ТАСС.
Четвертого июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия была доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Ее доставили в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В нанесении телесных повреждений следствие подозревает 35-летнюю родную тетю ребенка.
Она подчеркнула, что ситуация сейчас сложная, «и, скорее всего, придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет».
«Но нужно бороться дальше», - добавила детский омбудсмен.
Столичным врачам уже удалось спасти левую руку девочки. Но операцию по восстановлению правой руки пока отложили.
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