РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы планируют благоустроить бульвар имени Карелова до 7 июля 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой благоустроить бульвар имени кинорежиссера Карелова. Она отметила, что на бульваре разбиты ступеньки у фонтана.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу включения работ по благоустройству парка в программу благоустройства общественных территорий. В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы, связанные с благоустройством и содержанием территорий муниципальных образований Московской области, относятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. Работы по благоустройству бульвара запланированы до 7 июля 2020 года», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.