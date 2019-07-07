РИАМО - 7 июл. В столице выявили десять самых романтичных мест города, где можно погулять в день свадьбы и загадать желание о счастливой семейной жизни, в топ вошли несколько парков, Третьяковский мост, ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Третьяковский мост, он же Лужков, — главное место для «замков любви», символизирующих долгие и крепкие отношения, — знают все москвичи. И не только они: этот пешеходный мост через Водоотводный канал — один из самых известных мостов с замками в мире», - говорится в сообщении.

Но не всем известна легенда, которую связывают с этой традицией: прототипом «мостов любви» стал мостик в сербском местечке Врнячка-Баня, на котором чуть больше ста лет назад встречались двое влюбленных — учительница Нада и офицер Релья. Когда началась Первая мировая война, Релья ушел на фронт, полюбил другую девушку и решил не возвращаться.

Сердце Нады было разбито, вскоре она умерла. После этого местные женщины начали вешать замки на мосту, где та виделась с возлюбленным, а ключи от них выбрасывать в воду, надеясь, что это поможет уберечь любовь в долгой разлуке.

В 1990-е традиция вешать именные замки на мосту в день свадьбы стала чрезвычайно популярна благодаря серии романов итальянского писателя Федерико Моччиа — именно так их главные герои закрепили клятву верности на Мильвийском мосту в Риме.

«Здесь же можно найти «скамью примирения», которая появилась на мосту ровно 11 лет назад, когда в России впервые отпраздновали День семьи, любви и верности», - уточняется в материале.

В тот же день похожая скамья появилась в парке «Кузьминки». Городская легенда гласит, что это подарок парку от коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. «Кузьминки», «Коломенское» и Братиславский парк также вошли в рейтинг.

Помимо «скамьи любви и верности», в парке «Кузьминки» есть и другие места, связанные со свадебными традициями и семейной жизнью: молодожены бросают монетки в пруды, загадывая желания о счастье в браке, а проблемы супругов выслушивает и помогает решить чудо-береза на берегу реки Чурилихи.

В «Коломенском» за исполнение желаний новобрачных отвечают камни — два песчаника в Голосовом овраге. Валуны называют Гусь-камнем и Девичьим. По легенде, первый исполняет желания мужей, а второй — жен. Правда, согласно исследованиям этнографов и историков, этой городской легенде не больше 50 лет — она появилась только в 1970-х.

Братиславский парк был заложен в знак дружбы столиц России и Словакии чуть больше 20 лет назад. Однако здесь уже успела возникнуть трогательная свадебная традиция: в день торжества, посещая парк с семьей и друзьями, пара поднимается на его холм по лестнице - от берега пруда до беседки. Идти нужно взявшись за руки - это символизирует готовность преодолевать трудности и достигать жизненных вершин вместе.

«Парк, благоустроенный возле Ростокинского акведука на берегу Яузы, — еще одно подходящее место для свадебной фотосессии или прогулки с любимыми. Волшебные замки здесь тоже есть, но на сам акведук их вешать не принято, ведь это один из самых старых мостов столицы, и его стоит поберечь. Для этих целей чаще используют небольшой пешеходный мостик через Яузу», - добавляется на сайте.

В мае этого года Дворец бракосочетания на ВДНХ положил начало традиции высаживать черешню возле павильона №46. «Сад молодоженов» создали в честь 80-летия выставки, и возможность посадить памятное деревце получает каждая 80-я пара, зарегистрировавшая брак в местном загсе. Вскоре черешневый сад благоустроят и установят здесь табличку с QR-кодом — ссылкой на схему сада и информацию о парах, посадивших в нем деревья. Уже в ближайшем будущем «Сад молодоженов» имеет все шансы стать одной из самых уютных аллей для романтических прогулок в Москве.

Также с каменными мостиками Нескучного сада связано несколько примет: тем, кто хочет в скором времени скрепить отношения узами брака, следует пройти по Малому арочному мосту, а женатым парам в поисках семейного счастья — по Гротесковому. Однако некоторые утверждают, что все наоборот. В любом случае Нескучный сад традиционно входит в список лучших парков для свадебной съемки.

«Памятник всем влюбленным» в саду «Эрмитаж» также входит в топ романтических мест. Скульптура представляет собой сердце, сделанное из металлических труб, а внутри него закреплены колокольчики, которые звенят от дуновений ветра.

Влюбленные нередко посещают и «нехорошую» квартиру на улице Большой Садовой, дом 10. Для современного читателя «Мастер и Маргарита» — не только блестящая сатира и один из самых московских романов, но и вдохновляющая история о любви. А чтобы скрыть самые сокровенные желания посетителей от посторонних глаз, в музее установили ящик для особой корреспонденции — «Почту любви».

В столичном районе Куркино молодоженов привлекают две скульптуры - «Влюбленные улитки» на улице Соловьиная Роща и «Бабочка на листе» в 9-м микрорайоне Куркина.

«Жители района верят, что улитки могут принести новоиспеченным семьям счастье — для этого нужно всего лишь навестить их в день свадьбы. Некоторые пары для верности рисуют на их бронзовых панцирях сердечки, но это уже лишнее: из-за этого скульптура постепенно портится, поскольку бронза - очень мягкий материал», - заключается в материале.