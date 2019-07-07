РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Работы по обустройству схода с тротуара для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками планируют провести на Комсомольской улице в Подольске до 27 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой создать безбарьерную среду для маломобильных граждан на Комсомольской улице. Он отметил, что возле лицея №5 отсутствует сход на пешеходный переход.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу схода с тротуара на пешеходный переход на улице Комсомольская, у дома №84, и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по обустройству схода с тротуара на пешеходный переход будут проведены в срок до 27 августа», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.