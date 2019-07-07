РИАМО - 7 июл. В начале следующей недели в столице могут прогреметь грозы, до середины недели будет тепло, а после снова похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве практически каждый день ожидаются дожди, в первые дни возможны и грозы», — говорится в сообщении.

В начале недели потеплеет до плюс 21-24 градусов, а с 10 июля показания термометров понизятся до плюс 17-20 градусов.

Во все дни следующей недели ожидается облачная погода. Ветер прогнозируют юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.