РИАМО - 7 июл. Подмосковные спортсмены Хетик Цаболов и Владислав Валиев выиграли две серебряные медали на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 4 по 8 июля в Сочи проходит чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Спортсмены из Подмосковья дважды поднялись на вторую ступень пьедестала.

«В весовой категории до 74 килограммов второе место занял Хетик Цаболов, уступив только борцу из Дагестана. В категории до 86 килограммов обладателем еще одной серебряной награды стал Владислав Валиев. Выше него на подиуме расположился только спортсмен из Нижневартовска»., - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что наиболее открытое проявление спортивной злости и воли к победе характерно именно для единоборств. В очередной раз это доказали подмосковные вольные борцы Цаболов и Валиев.

«Спортсмены имеют постоянную прописку в составе сборной России на международных турнирах и достойно представляют свой регион на соревнованиях всероссийского уровня. Серебряные медали главного чемпионата страны - еще одно подтверждение их высокого мастерства», - заключил министр.