РИАМО - 7 июл. На этих выходных в музее-усадьбе «Архангельское» в городском округе Красногорск проходит фестиваль «Автокультура», здесь можно увидеть 100 редких эксклюзивных автомобилей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В эти выходные в музей-усадьбу «Архангельское» привезли 100 редких эксклюзивных автомобилей. Хороший повод отдохнуть всей семьей!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор также опубликовал видеоролик, в котором можно посмотреть, какие автомобили выставили в усадьбе, посетителей, рассматривающих выставленные машины и фотографирующих их.

Как уточняется на сайте музея-усадьбы, в год 100-летия со дня основания музея-усадьбы «Архангельское» на фестивале «Автокультура» представлены около 100 редких «янгтаймеров», классических автомобилей и спорткаров, которые лишь на время стали музейными экспонатами под открытым небом в окружении садово-парковой скульптуры конца XVIII – начала XIX века.

Гостей фестиваля ждет музыкально-интерактивная программа и встреча с пилотами спорткаров, призерами мировых чемпионатов, дизайнерами автопрома и владельцами коллекционных машин. Закроется фестиваль в воскресенье в 21:00.

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