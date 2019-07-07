РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. Борщевик уничтожили на территории свыше 1 гектара в деревне Кутьино городского округа Подольск, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник теротдела «Дубровицкий» администрации городского округа Валерий Боярко.

«Территориальным отделом «Дубровицкий» совместно с муниципальным предприятием «ПКБ» выполнены работы по удалению борщевика в деревне Кутьино. Работы были выполнены на площади более 1 гектара», - сказал Боярко.

Он отметил, что, кроме этого, был частично удален борщевик на участках, выделенных многодетным семьям.

В Подмосковье ведется масштабная борьба с борщевиком Сосновского как химическим, так и механическим способом. В середине июня была завершена химическая обработка территорий вдоль дорог от сорняка. Химическую обработку борщевика провели с применением гербицидов, которые не наносят вреда окружающей среде.

Борщевик Сосновского – опасное растение. При попадании на кожу его сок уничтожает защитный слой от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравления.