РИАМО - 7 июл. Задержанные из-за проверки здания аэропорта «Домодедово» рейсы благополучно приземлились в местах следования, ранее несколько самолетов были задержаны из-за анонимных сообщений о минировании, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Благодарим пассажиров рейсов, время вылета которых было изменено, за понимание ситуации. Рейсы благополучно прибыли в аэропорты следования», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности на территории аэропортового комплекса. Шестого июля службы аэропорта совместно с силовыми структурами провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов. Угрозы не было выявлено.

Были проверены рейсы №706 Москва - Ашхабад (Боинг-777), рейс №1327 Москва - Цюрих (Аэробус А-320) и рейс №422 Москва - Токио (Боинг-787).