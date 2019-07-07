РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске жители потребовали от администрации городского округа предоставить реестр ветхих и аварийных домов, попадающих под расселение, а также завершить возведение долгостроев, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Михаил Чириков.

В Подольске 6 июля провели митинг в поддержку обманутых дольщиков и за переселение жителей из аварийного и ветхого жилья. Всего в мероприятии приняли участие около 150 человек. Проходил митинг на площади Генерала Еремеева.

«По итогам мероприятия мы приняли резолюцию, которую в скором времени я отправлю в администрацию округа, губернатору Подмосковья, в администрацию президента РФ и другие ведомства и структуры. В ней мы потребовали достроить все недострои округа и предоставить реестр ветхих и аварийных домов Подольска, попадающих под расселение», - сказал Чириков.

Он уточнило, что также активисты решили обратиться в Минобороны РФ с просьбой передать недостроенный микрорайон Кузнечики-2 со всеми недостроями в собственность муниципалитета.

По его словам, в настоящее время активисты собирают адреса всех ветхих и аварийных домов округа, которые до 14 июля также включат в резолюцию.