РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В парке Талалихина в Подольске порядка 100 человек посмотрели кинофильм в летнем кинотеатре 6 июля, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Следующий киносеанс запланирован на 13 июля. Все желающие в парке смогут посмотреть комедию «Сдается дом со всеми неудобствами».

Кинопоказы под открытым небом в Зеленом театре парка имени Талалихина проходят с 2016 года. В текущем году летний кинотеатр начал работать 11 мая – горожане увидели военную драму «Т-34». Сезон продлится до 17 августа. Как правило, киносеансы проводятся по субботам, в 21:00. Вход свободный.