РИАМО - 7 июл. В подмосковной Дубне создали оргкомитет акции «Волна здоровья», посвященной оказанию помощи больным детям, в Коломенском округе также готовятся к участию в акции, говорится в сообщении пресс-службы общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

В Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России состоялось заседание оргкомитет Всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья».

«Уже осенью со 2 по 11 сентября состоится теплоходный тур по городам ЦФО России с участием врачей ведущих медицинских центров, которые проконсультируют детей, состоящих на медицинском учете в региональных органах здравоохранения», — говорится в сообщении.

В ходе акции теплоход «Василий Чапаев» пройдет по маршруту: Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна - Москва. Основной целью акции является оказание адресной медицинской помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

«У акции действительно хорошая, более чем 10-летняя история и очень достойные результаты. Она не только помогает детям, она объединяет коллективы лучших медицинских центров страны и специалистов на местах общим делом и общим стремлением – сделать эту помощь доступной и максимально эффективной. Мы, НЦССХ имени А.Н. Бакулева, начинали проводить эту акцию одни. Потом к нам стали присоединяться многие профильные федеральные центры, и сегодня это уже такая реальная структура, которая позволяет решать очень многие вопросы», - сказал президент лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Заместитель начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №4 Минздрава Московской области (Коломна) Людмила Каркина отметила, что уже подготовлено распоряжение главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева, посвященное предстоящей акции «Волна здоровья», и он лично курирует подготовку к ней.

«Мы максимально сделаем все, чтобы было комфортно и докторам и, главное, пациентам, которые придут на эту акцию», — подчеркнула Каркина.

Заведующая оргметодотделом ГАУЗ Московской области «Дубненская городская больница» Наталья Осипова рассказала, что в Дубне уже создан оргкомитет акции под руководством главы городского округа Максима Данилова, к акции готовятся и ждут ее.

«Волну здоровья» мы встречаем не первый год. Очень этим гордимся и считаем ее очень важной акцией. Польза от «Волны здоровья», на мой взгляд, многогранная. Во-первых, конечно, это пациенты, которые приходят на борт теплохода, очень хорошо, что в сопровождении местных врачей, слушают мнение специалистов из федеральных центров, и им в результате уже проще выстраивать дальнейшую тактику лечения. Кроме того, Дубна - маленький город, 75 тысяч жителей у нас, но рядом есть Талдомский округ, Дмитровский округ, и в прошлый раз дети из этих муниципалитетов тоже приезжали и получали на теплоходе помощь», — подчеркнула Осипова.

Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей «Волны здоровья» по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни.

В большинстве городов в этом году пройдут фестиваль здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье» и акция «10 тысяч шагов к жизни» – именно столько – чуть больше 7 километров в день - должен проходить каждый человек.