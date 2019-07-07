РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. На некачественный ремонт автодороги к лагерю «Мечта» в городском округе Подольск, подрядчика обязали устранить дефекты, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на некачественный ремонт дороги в поселке Дубровицы. Он отметил, что на автодороге к лагерю «Мечта» не доделали ремонт.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу некачественного ремонта на дороге Дубровицы - лагерь «Мечта» и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту дорожного покрытия были выполнены организацией ООО «Трансстройсервис» в 2019 году», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог № 4 Игорь Мясоедов.

Он уточнил, что работы по устранению выявленных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств также были выполнены.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.