РИАМО - 7 июл. В столице на Рублевском шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате ДТП пострадали три человека, машины получили значительные повреждения, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.
«ДТП на Рублевском шоссе: произошло столкновение двух автомобилей, с тремя пострадавшими (по предварительной информации)», - говорится в сообщении.
На дороге столкнулись легковые автомобили Kia и Lexus. Как видно из кадров, опубликованных в аккаунте, машины получили значительные повреждения.
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