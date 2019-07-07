РИАМО - 7 июл. В столице на Рублевском шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате ДТП пострадали три человека, машины получили значительные повреждения, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«ДТП на Рублевском шоссе: произошло столкновение двух автомобилей, с тремя пострадавшими (по предварительной информации)», - говорится в сообщении.

На дороге столкнулись легковые автомобили Kia и Lexus. Как видно из кадров, опубликованных в аккаунте, машины получили значительные повреждения.