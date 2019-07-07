РИАМО - 7 июл. Огромный съемочный павильон и «Дом костюма и реквизита» появились на территории «Мосфильма» в столице, в новом павильоне можно построить любую декорацию, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На «Мосфильме» появились два новых объекта – «Дом костюма и реквизита» и огромный съемочный павильон. Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века. Павильон площадью 1647 квадратных метров - один из крупнейших в Европе», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в новом павильоне можно построить любую декорацию: тропический лес, арктическое побережье со льдом, башни «Москва-Сити», и совмещать это со съемками на натуре.

«Акустическая система позволяет писать чистый звук прямо на съемочной площадке. На ней, кстати, могут вместе находиться до тысячи актеров», - заключил мэр.

Как уточняется на сайте студии, «Мосфильм» – ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Производственная мощность студии — более ста картин в год.

В последние годы «Мосфильм» активно занимается модернизацией своей производственно-технической базы. Проведена работа по реконструкции павильонов и студий, оснащению их новейшим оборудованием и съемочной техникой, отвечающими самым высоким требованиям сегодняшнего дня.

Самое современное цифровое оборудование установлено в Тонстудии «Мосфильма», студии перезаписи которой стали первыми студиями в мире, получившими в 2006 году от компании Dolby Laboratories сертификат качества Dolby Premier Studio.