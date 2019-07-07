РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В матче в рамках 14-го тура первенства России среди команд III дивизиона футбольный клуб «Люберцы» проиграл команде «Металлист» из Королева со счетом 2:4, сообщается в Instagram-аккаунте ФК.

Матч 14-го тура первенства России среди команд III дивизиона прошел 6 июля.

«По итогам матча команда «Металлист» из Королева одержала победу над футбольным клубом «Люберцы». Счет составил 4:2 в пользу королевцев», – говорится в сообщении.

От клуба «Люберцы» голы забили Михаил Бабич и Артем Романов.