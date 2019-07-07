РИАМО – 7 июл. По итогам 2018 года в России больше всего подорожали пшено и капуста, следом за ними из продуктов идут сахар и яйца, сообщает в воскресенье РБК.

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тысячу товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года уровень инфляции составил 4,3%.

«Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля)», — говорится в сообщении.

Цены на сахар и яйца выросли на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Стоимость газомоторного топлива увеличилась на 30,8%.

«В 2019 году, однако, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. Подробных данных в разбивке по всем товарам пока нет», — отмечается в сообщении.

Среди лекарств быстрее всего в 2018 году дорожал валидол – плюс 23,6% к стоимости. Общий рост стоимости медикаментов, лечебного оборудования и аппаратуры составил 4,5%.

«Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении. <…> Цены на помидоры и огурцы снизились на 8,2% в годовом выражении, причем помидоры дешевели быстрее», — добавляется в сообщении.

Среди лекарств сильнее всего снизил стоимость «Эссенциале форте Н» - на 7,2%.