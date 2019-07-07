РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье днем на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров, также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина и других, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на поселок Молодежный. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина и других, а на Рабочей улице произошло ДТП, из-за чего также автомобилисты могут попасть в пробку.