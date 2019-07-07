РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В парке Талалихина Подольска в воскресенье выбрали самую спортивную невесту на благотворительном забеге в помощь тяжелобольному ребенку, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке имени Талалихина в воскресенье прошел V юбилейный благотворительный забег в помощь маленькой Варваре, которая страдает от генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Традиционно в спортивном мероприятии приняли участие 10 команд, в каждой из которых было по 10 участников. А также в забеге поучаствовали и участницы фестиваля «Невесты Подмосковья - перезагрузка», которым предстояло пробежать в свадебных платьях и на каблуках.

«Всего в забеге приняли участие 15 невест. По итогам самой спортивной невестой стала Анастасия Кузнецова из города Видное. Она постоянная участница нашего фестиваля. Ей торжественно вручили корону победительницы и призы», - сказала организатор мероприятия Ольга Писцова.

Затем участники благотворительного забега отправились ко Дворцу культуры «Октябрь» на праздничную программу, приуроченную к празднику Дня семьи, любви и верности.