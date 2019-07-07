РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июл. В подмосковных Люберцах с 12 этажа многоквартирного дома в микрорайоне Самолет выпала оконная рама, которая чуть не упала на прохожих, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец.
Инцидент произошел 6 июля в 17:06.
По ее словам, позже выяснилось, что рама упала с 12 этажа.
Ранее в микрорайоне Самолет неоднократно проходили подобные инциденты с падением оконных рам. Последний случай зафиксировали в конце мая, тогда рама упала на припаркованный автомобиль и повредила его.
Получить оперативный комментарий представителей группы компаний «Самолет» на момент публикации не удалось.
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