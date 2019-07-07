РИАМО - 7 июл. Спортсмены из Московской области выиграли одну золотую и три серебряных медали на чемпионате России по современному пятиборью среди мужчин, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 4 по 7 июля в Москве проходит чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин. Представители Московской области завоевали четыре медали.

«Данил Калимуллин стал сильнейшим в личном первенстве, опередив соперников из Нижегородской области и Москвы. Также они в составе с Александром Савкиным и Егором Громадским завоевали серебряные медали командного первенства, уступив спортсменам из Москвы», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что борьба за медали чемпионата России по пятиборью развернулась между представителями трех регионов - Московской области, Москвы и Нижегородской области.

«Наши спортсмены показали свой уровень и успешно провели эту борьбу. Золотая и три серебряных награды - результат, который оставляет пространство для будущей работы, но является более чем достойным», - заключил Терюшков.