РИАМО - 7 июл. Сотрудники военного комиссариата Московской области обработали более 1,5 тысяч учетных карточек солдат, сержантов и личных дел офицеров, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны, за июнь, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Военным комиссариатом с применением специализированного оборудования производятся оцифровка документов и составление баз данных на фронтовиков в электронном виде. Так, в электронном документе учитываются фотография, воинское звание, фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и призыва, а также награды на каждого ветерана», - говорится в сообщении.

В случае отсутствия какой-либо информации сотрудниками направляются запросы в различные архивы.

Электронные данные сотрудники военкомата направят для размещения в мультимедийную экспозицию «Дорога памяти», которая расположится на территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковном парке «Патриот».