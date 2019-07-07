РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июл. В подмосковном Подольске в парке Талалихина около 50 тысяч рублей собрали в ходе благотворительного забега в помощь тяжелобольной девочке, собранные средства в этот же день передали матери ребенка, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке имени Талалихина в воскресенье прошел V юбилейный благотворительный забег в помощь маленькой Варваре, которая страдает от генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии. Традиционно в спортивном мероприятии приняли участие 10 команд. Началась программа с танцевального флешмоба с участием представительниц фестиваля «Невесты Подмосковья - перезагрузка».

«В ходе забега мы проводили и благотворительную лотерею с ценными призами. Всего в рамках мероприятия было собрано 48 тысяч рублей, которые мы в этот же день передали маме маленькой Варвары», - сказала организатор забега Ольга Писцова.

По словам матери больной девочки, она благодарна всем участникам за помощь и не ожидала, что в мире столько неравнодушных и добрых людей.

В забеге приняли участие команды от спортивных клубов, салонов красоты, различных учреждений, а также от детских садов и общественных движений.

По итогам забега также была определена самая спортивная невеста.